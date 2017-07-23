 تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار
المناطق_رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور، حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.27 بالمئة إلى 1245.16 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة (06:29) بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.61 بالمئة إلى 1244.50 دولار للأوقية.
وسيصدر البنك المركزي الأمريكي بيان سياسته النقدية في الساعة (18:00 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة دون تغيير وقد يلمح بأنه سيبدأ تخفيض حيازاته الضخمة من السندات بحلول سبتمبر.
وصعدت الأسهم الآسيوية والدولار مع ترقب المستثمرين قرار لجنة السياسات النقدية في المركزي الأمريكي.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.36 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 922 دولاراً للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 853.70 دولار للأوقية.

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