 ضبط وافدين سلبا آسيوياً في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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ضبط وافدين سلبا آسيوياً في الرياض

ضبط وافدين سلبا آسيوياً في الرياض
المناطق_الرياض

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه بتاريخ 27/10/1438هـ ورد لمركز شرطة العزيزية بلاغ غرفة عمليات دوريات الأمن عن مباشرة إحدى فرق هيئة الهلال الأحمر لحالة شخص بحاله حرجة مصاب في رأسه و يديه بجروح قطعية وإسعافه لمستشفى الإيمان العام .

وجرى على الفور انتقال المختصين من رجال الضبط الجنائي للمستشفى وبسماع أقوال المجني عليه ( آسيوي / في العقد الرابع من العمر) أفاد بقيام شخصين مجهولين بالاعتداء عليه أثناء تواجده في مقر عمله بسلاح أبيض و سرقة مبلغ مالي والفرار على متن سيارة صغير اللون فضي، وأشار الميمان إلى أنه تم التعميم على الأشخاص و المركبة بحسب الأوصاف المتاحة و في وقت لاحق من مساء اليوم نفسه تبلغ المركز عن وفاة المجني عليه متأثراً بإصابته.

ونوه إلى أنه لأهمية البلاغ و رغم ضحالة المعلومات المتوفرة عن الجناة فقد عملت الجهات المختصة بشرطة المنطقة على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية الفاعلة لكشف الضالعين في هذه الحادثة ، و بإجراء البحث والتحري والتقصي في مختلف الاتجاهات أسفرت الجهود المبذولة عن توفر معلومات تشير إلى تورط شخصين من جنسية عربية في الحادثة و بتكثيف البحث والتحري عنهما ومسح و تمشيط الأماكن المتوقع تواجدهما بها تم رصد أحدهما وضبطه في إحدى نقاط التفتيش على طريق الرياض – الطائف وبضبطه وسماع أقواله قام بالدلالة على شريكه الآخر اللذي تم ضبطه في وقت لاحق وبمناقشتهما أقرا بما نسب اليهما، وجرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهما للعدالة لينالا جزائهما.

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