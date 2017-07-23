 بلدية الدلم تكرم المشاركين بتنظيم احتفالات أهالي الدلم بعيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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بلدية الدلم تكرم المشاركين بتنظيم احتفالات أهالي الدلم بعيد الفطر

بلدية الدلم تكرم المشاركين بتنظيم احتفالات أهالي الدلم بعيد الفطر
المناطق_أشرف العصيمي
اقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بلدية محافظة الدلم احتفال بالمشاركين بتنظيم احتفالات أهالي الدلم بعيد الفطر المبارك لعام 1438هـ على شرف رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد وشمل التكريم جميع الجهات الحكومية المشاركة في الاحتفال واعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية والشركات الداعمة .
وقد وجّه رئيس البلدية المهندس سليمان العايد شكره وتقديره للشركات الداعمة ورجال الأعمال والإدارات الحكومية المشاركة واللجنة المنظمة بالبلدية .
 بعدها تفضل رئيس البلدية بتتويج الاحتفالية بتسليم الدروع لكافة الداعمين والمشاركين في احتفال العيد .

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