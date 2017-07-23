بلدية الدلم تكرم المشاركين بتنظيم احتفالات أهالي الدلم بعيد الفطر

اقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بلدية محافظة الدلم احتفال بالمشاركين بتنظيم احتفالات أهالي الدلم بعيد الفطر المبارك لعام 1438هـ على شرف رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد وشمل التكريم جميع الجهات الحكومية المشاركة في الاحتفال واعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية والشركات الداعمة .

وقد وجّه رئيس البلدية المهندس سليمان العايد شكره وتقديره للشركات الداعمة ورجال الأعمال والإدارات الحكومية المشاركة واللجنة المنظمة بالبلدية .

بعدها تفضل رئيس البلدية بتتويج الاحتفالية بتسليم الدروع لكافة الداعمين والمشاركين في احتفال العيد .