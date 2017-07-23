بلاغان عبر تطبيق “معاً للرصد” يقودان عمل الرياض لضبط وافدين خالفا قرار التوطين

ضبطت فرقة التفتيش الميداني التابعة لمكتب عمل الرياض أحد الوافدين الذين يمتهنون صيانة وبيع أجهزة الاتصالات في أحد محال الالكترونيات شرق العاصمة في محاولة منه للتحايل على قرار توطين قطاع الاتصالات القاضي بقصر العمل فيها ” بيعاً وصيانة وملحقاتها ” على السعوديين والسعوديات .

وجاء ضبط المخالفة استجابة للبلاغ المقدم من أحد المواطنين عبر التطبيق الإلكتروني ” معاً للرصد ” افاد من خلاله بوجود المخالفة الصريحة.

كما استجاب المكتب ايضاً لبلاغ من إحدى المواطنات عبر التطبيق ذاته يفيد بوجود مخالفة لقرارات التأنيث ، اذ ضبطت فرق التفتيش الميداني وافداً يمتهن بيع مستحضرات التجميل والاكسسوارات وهي من المهن المقصورة على السعوديات فقط .

من جانبه حث مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للعمل سعد الدوسري أصحاب العمل إلى الإلتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة ، مشدداً على انه لا تهاون مع مخالفي القرارات داعياً في الوقت ذاته عملاء الوزارة الى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات قرار التوطين من خلال تطبيق ” معا للرصد ” أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء بالرقم الموحد 19911 ، مؤكدا أن التعامل مع هذه البلاغات يتم بشكل فوري وذلك حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وتنظيمها.