“الشورى” يشارك في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي حول القدس

يشارك مجلس الشورى بوفد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, في أعمال المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي يبدأ أعماله غداً تحت عنوان ” الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد الأقصى المبارك”، وذلك في مدينة الرباط .

وأكد الدكتور آل الشيخ في تصريح صحفي بهذه المناسبة, أن تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القدس تستدعي موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً على مختلف الأصعدة لإيصال صوتٍ يرفض التعنت والإغلاق الجائر الذي يقوم به الكيان المحتل في أنصع صور الإرهاب المنظم .

ورأى أن الاعتداء على القدس وإيذاء سكانه والمصلين في المسجد الأقصى المبارك, يؤكد التعنت الإسرائيلي في إيجاد الحلول العادلة التي تضمن للشعب الفلسطيني الشقيق العيش الكريم, وامتحان لجدية المجتمع الدولي في لجم العدوان المتكرر، مشيراً إلى ما يقوم به المحتل الإسرائيلي من عمليات توسيع وتعميق للاستيطان في الأراضي الفلسطينية وفي عمق الأحياء العربية بالقدس, وتهجير السكان الفلسطينيين وطردهم من منازلهم بالقوة والتضييق عليهم لدفعهم إلى مغادرة المدينة المقدسة.

ودعا رئيس مجلس الشورى الاتحاد البرلماني العربي والمجالس البرلمانية العربية والإسلامية كافة, إلى تكثيف جهودها في سبيل كشف حجم الإضرار التي يخلفها الاحتلال على المسجد الأقصى وعلى الشعب الفلسطيني من خلال مشاركات أعضائه في التجمعات البرلمانية وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أن الدبلوماسية البرلمانية إحدى المحركات الأساسية للتأثير الإيجابي في المجتمع الدولي وقضاياه السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية .

ويضم وفد مجلس الشورى عضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عيسى الغيث، كما يرافق الوفد مدير عام الشعبة البرلمانية خالد المنصور, وعددٌ من المسؤولين .