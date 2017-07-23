 أمير مكة يفتتح مشروع الفيصلية.. والطرح بالشراكة مع القطاع الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مستند يكشف استعانة حمد بن خليفة بالانتربول للقبض على والده.. وصفه بالمتهم والمزور والمحتال قوات “الشرعية” تضبط شحنة أسلحة قناصة كانت باتجاه عدن شاهد ..كيف يتحدث ضيوف قناة الجزيرة القطرية عن المنطقة ؟! أمير مكة يفتتح مشروع الفيصلية.. والطرح بالشراكة مع القطاع الخاص “العدل الأوروبية” تقرر إبقاء حركة حماس على لائحة “الإرهاب” بلاغان عبر تطبيق “معاً للرصد” يقودان عمل الرياض لضبط وافدين خالفا قرار التوطين “الشورى” يشارك في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي حول القدس بلدية الدلم تكرم المشاركين بتنظيم احتفالات أهالي الدلم بعيد الفطر ضبط وافدين سلبا آسيوياً في الرياض لجنة التنمية الاجتماعية القسم النسائي يقيم فعالية الغذاء الصحي تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار مواد إغاثية تركية “منتهية الصلاحية” تثير جدلا واسعا في عدن

أمير مكة يفتتح مشروع الفيصلية.. والطرح بالشراكة مع القطاع الخاص

أمير مكة يفتتح مشروع الفيصلية.. والطرح بالشراكة مع القطاع الخاص
المناطق - الرياض

افتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، مشروع الفيصلية ، الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة الأسبوع الماضي ووجه بتحويل اسمه من السلمانية إلى الفيصلية.

وقال الفيصل خلال مؤتمر صحفي، في مقر الإمارة بجدة اليوم، أن المشروع طرح بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفا أن المشروع ليس جديدا ولكن امتداد لمدينة مكة موضحا أنه يحتوي على عناصر كثيرة ويجمع الإدارت الحكومية .

وذكر مستشار خادم الحرمين الشريفين أن هناك إدارة خاصة للمشروع تحت إشراف هيئة تطوير مكة، فيما ستبدأ اجتماعات مع القطاع الخاص ليشاركونا الدراسات النهائية لهذا المشروع، لافتا إلى أنه سيتم السماح للشركات العالمية وخاصة الإسلامية بالاستثمار في مشروع الفيصلية.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>