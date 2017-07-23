أمير مكة يفتتح مشروع الفيصلية.. والطرح بالشراكة مع القطاع الخاص

افتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، مشروع الفيصلية ، الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة الأسبوع الماضي ووجه بتحويل اسمه من السلمانية إلى الفيصلية.

وقال الفيصل خلال مؤتمر صحفي، في مقر الإمارة بجدة اليوم، أن المشروع طرح بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفا أن المشروع ليس جديدا ولكن امتداد لمدينة مكة موضحا أنه يحتوي على عناصر كثيرة ويجمع الإدارت الحكومية .

وذكر مستشار خادم الحرمين الشريفين أن هناك إدارة خاصة للمشروع تحت إشراف هيئة تطوير مكة، فيما ستبدأ اجتماعات مع القطاع الخاص ليشاركونا الدراسات النهائية لهذا المشروع، لافتا إلى أنه سيتم السماح للشركات العالمية وخاصة الإسلامية بالاستثمار في مشروع الفيصلية.