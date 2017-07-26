 شاهد ..كيف يتحدث ضيوف قناة الجزيرة القطرية عن المنطقة ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد ..كيف يتحدث ضيوف قناة الجزيرة القطرية عن المنطقة ؟!

شاهد ..كيف يتحدث ضيوف قناة الجزيرة القطرية عن المنطقة ؟!
المناطق-الرياض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر الكاتب والمحلل السياسي الأردني “مجيد عصفور” وهو يتحدث لقناة الجزيرة القطرية بينما لم يكن مرتديا ثيابه بالكامل.

وعلى شاشة القناة القطرية بدا عصفور مرتديا ثيابًا رسمية كاملة، لكن تصويرًا من داخل منزله على ما يبدو أظهر أنه كان يرتدي فقط نصف ملابسه، وتحديدا الجانب العلوي الظاهر أمام الكاميرا بينما اكتفى من الأسفل بارتداء ملابس داخلية فقط.

وبحسب الفيديو، علق المحلل عصفور على الأحداث الأخيرة التي شهدتها السفارة الإسرائيلية في عمان، وأسفرت عن مقتل أردنيين على يد أحد حراس السفارة، في واقعة أثارت غضب الشارع الأردني.

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