أمير نجران يحث على رفع المعاناة عن ملاك المنازل المتضررة

حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على مضاعفة الجهود لرفع المعاناة عن المواطنين المتضررة منازلهم وممتلكاتهم من سقوط بعض المقذوفات، وفق التوجيهات الكريمة السامية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ التي تصب في خدمة المواطن، وتأمين سبل العيش الكريم.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة، علي بن حسن آل فاضل، بمناسبة تكليفه بإدارة الفرع، معربًا سموه عن تهنئته بالثقة، وأمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة.

وعبّر علي آل فاضل عن شكره لسمو أمير المنطقة على التهنئة وما لقيه من توجيهات كريمة ترمي إلى خدمة المواطن.