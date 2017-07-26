 أمير نجران يحث على رفع المعاناة عن ملاك المنازل المتضررة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير نجران يحث على رفع المعاناة عن ملاك المنازل المتضررة

أمير نجران يحث على رفع المعاناة عن ملاك المنازل المتضررة
المناطق - وكالات

حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على مضاعفة الجهود لرفع المعاناة عن المواطنين المتضررة منازلهم وممتلكاتهم من سقوط بعض المقذوفات، وفق التوجيهات الكريمة السامية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ التي تصب في خدمة المواطن، وتأمين سبل العيش الكريم.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة، علي بن حسن آل فاضل، بمناسبة تكليفه بإدارة الفرع، معربًا سموه عن تهنئته بالثقة، وأمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة.

وعبّر علي آل فاضل عن شكره لسمو أمير المنطقة على التهنئة وما لقيه من توجيهات كريمة ترمي إلى خدمة المواطن.

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