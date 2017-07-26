اجتياز أطباء زمالة الأطفال بمنطقة القصيم امتحان الجزء الأول من المحاولة الأولى

اجتاز اطباء زمالة الاطفال بمنطقة القصيم امتحان الجزء الاول من المحاولة الأولى ، وهم الدكتور مساعد البريكان ، والدكتور على الدخيل ، والدكتور عبدالله المرشد والدكتوره شيخة باوزيروالدكتورة شموخ البليهي

ذكر ذلك الدكتور حسام الاحمدي المشرف على برنامج زمالة الأطفال بالقصيم مشيراً بأن الأطباء لم يجتازوا هذا الامتحان إلا بعد توفيق الله وجدهم واجتهادهم عطفاً على البيئة العلمية والمهنية بمستشفى الولادة والأطفال متمنيا للجميع التوفيق في الحياة العلمية والعملية

وعبر الدكتور حسام عن شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم و ادارة مستشفى الولادة والاطفال وزملائه الاستشاريين على الدعم والاهتمام.