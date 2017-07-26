مقتل 26 جنديا أفغانيا بهجوم لطالبان على قاعدة عسكرية

قتل 26 جنديا أفغانيا على الأقل وأصيب 13 آخرون بجروح في هجوم نفذته حركة طالبان مساء أمس الثلاثاء، على قاعدة للجيش الأفغاني في ولاية قندهار جنوب البلاد، بحسب وزارة الدفاع الأفغانية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة الجنرال دولت وزيري في تصريحات اليوم الأربعاء: “لقد قاوم الجنود ببسالة وقتلوا أكثر من 80 إرهابيا”.

وكانت قناة TOLOnews الأفغانية قد نقلت عن مصادر في وقت سابق، أن عدد الجرحى بلغ 30 من أصل 82 جنديا تواجدوا في القاعدة وقت الهجوم.

من جهة أخرى، قال مسؤولون أفغان اليوم الأربعاء، إن القوات الأمنية الأفغانية استعادت السيطرة على منطقة بشمال غرب البلاد، كان مسلحو طالبان قد استولوا عليها منذ ثلاثة أيام.

يذكر أن الوضع في أفغانستان يشهد تدهورا في الفترة الأخيرة، حيث انتقلت حركة طالبان، وبعد سيطرتها على جزء كبير من المناطق الريفية، إلى شن هجمات على المدن الكبرى.

كما يشير مراقبون إلى نفوذ متزايد لتنظيم داعش في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب مصادر حكومية أمريكية، قتل أكثر من 6800 عنصر من القوات الأمنية الأفغانية، وأصيب 12 ألف في المعارك مع الجماعات المسلحة العام الماضي.