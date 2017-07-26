إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الوصول لباب الأسباط

تستمر القوات الإسرائيلية في منع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى باب الأسباط في المسجد الأقصى، في القدس، الأربعاء.

ولا تزال الأجواء متوترة في البلدة القديمة بالقدس بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية أعمال العنف الأخيرة.

وتظاهرت عشرات النساء للمطالبة بإزالة المسالك الحديدة المستحدثة من قبل القوات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، التي يعتقد أنها ستستخدم لتثبيت كاميرات مراقبة.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أصدر تعليمات بفحص كل شخص يريد دخول المسجد الأقصى بكاشف معادن يدوي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في مدن فلسطينية عدة، فجر الأربعاء، اعتقل خلالها 21 فلسطينيا.

وخلال الحملة، اندلعت مواجهات في مخيم قلنديا بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، الذي انسحب من المخيم على إثرها، وفقا لمراسل “سكاي نيوز عربية”.