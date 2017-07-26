جراحة دقيقة ناجحة لمولودة خدِيج بولادة نجران

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران من التعامل مع حالة مولودة خديج تزن أقل من 2 كيلو جرام وتعاني من تشوه خلقي نادر جداً عبارة عن ضمور بفتحة البواب بالمعدة ( Congenital Pyloric Atresia ) حيث أٌجريت لها الفحوصات والتحاليل اللازمة وتم تجهيز الطفلة للتدخل الجراحي وقد نجح فريق جراحة الأطفال والتخدير بالمستشفى في إجراء جراحة دقيقة لتصليح الضمور وإعادة توصيل المعدة بلفائف الأمعاء الدقيقة وتم نقل الطفلة لوحدة رعاية حديثي الولادة لمتابعة حالتها وتغذيتها طبقاً لحالتها الطبية حيث إستجابت للخطة العلاجية وتحسنت وإستقرت حالتها العامة بفضل الله.