أستغرقت 15 ساعة.. جراحة ناجحة لإنقاذ قدم فتاة من البتر بالطائف

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل ، بمحافظة الطائف ، في إنقاذ قدم فتاة من البتر بعد تعرضها بعد لحادث سير وأصيبت حينها بأعراض ما بعد الإرتجاج بالمخ مع كسر في عظام الحوض ، وكسر في عظمة الفخذ الأيسر ، كذلك كسر متهتك ، وخلع بالكاحل الأيمن ، مع إنكشاف كامل لعظام القدم اليمني ، مما أستدعى تدخل الفريق الطبي لتغطية العظام لمنع حدوث التهابات وتعرضها لعملية بتر في القدم .

ونتيجة لسوء حالة القدم فقد قرر فريق جراحة التجميل بالتعاون مع أطباء العظام ، وفريق التخدير بالمجمع إجراء هذه العملية التي تعدُ من أصعب عمليات الترميم والإصلاح في مجال جراحة التجميل، حيث أستغرقت العملية 15 ساعة ، وتم خلالها أخذ عضلة من ظهر المريضة بالشريان والوريد الخاصين بها وزراعتها في قدمها اليمني بعد توصيلها على شرايين وأوردة القدم في جراحة ميكروسكوبية هي الأولى من نوعها في محافظة الطائف .

وقد تمت متابعة العملية بعد خروج المريضة من العمليات على مدار الساعة للتأكد من إستمرار سريان الدم في العضلة المزروعة وحالتها مستقرة ولله الحمد، فيما يتم تحضيرها لعمل رقعة جلدية لتغطية العضلة المزروعة ،