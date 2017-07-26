 العثور على مفقود الأفلاج متوفي داخل مشروع مباني الإسكان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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العثور على مفقود الأفلاج متوفي داخل مشروع مباني الإسكان

العثور على مفقود الأفلاج متوفي داخل مشروع مباني الإسكان
المناطق-الأفلاج

عثر صباح اليوم على جثة “مفقود الأفلاج”، في أحد طرقات مشروع مباني الإسكان.
وكان موطن برفقة عائلته يتجولون، اليوم الأربعاء، داخل مباني الإسكان؛ للاطلاع على مباني المشروع التي طُرحت للمواطنين مؤخراً، ثم فوجئ بجثة المفقود، بأحد الطرقات داخل المشروع.
وقام المواطن بإبلاغ شرطة الأفلاج، وحضرت فرق الجهات الأمنية إلى الموقع، وما زالت تنتظر وصول الأدلة الجنائية؛ لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات.
وكان “خمسيني” قد تغيب عن ذويه منذ الأثنين قبل الماضي الأفلاج ، وكثفت بعدها الجهات الأمنية والأهالي والمتطوعون البحث عنه قبل أن يعثر عليه متوفي داخل مشروع الإسكان بالمحافظة .

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