 مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7200 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7200 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7200 نقطة
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 27.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7200.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 91 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 66 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, وإكسترا, وسبكيم العالمية, والطباعة والتغليف, والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات التصنيع، ونادك, وأليانز إس إف, وأسيج, وجازادكو, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 2.44% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والطباعة والتغليف، وكيان السعودية، ودار الأركان، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك, والطباعة والتغليف، والراجحي، والأبحاث والتسويق هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضًا 29.65 نقطة ليقفل عند مستوى 3655.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 74 ألف سهم تقاسمتها 213 صفقة.

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