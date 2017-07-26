وصول أول مجموعة من حجاج الدول الأفريقية غير العربية إلى المملكة

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة اليوم مجموعة من حجاج جمهورية جنوب أفريقيا كأول فوج من حجاج الدول الأفريقية غير العربية والبالغ عددهم 109 حجاج قدموا لأداء مناسك حج هذا العام .

وكان في استقبالهم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستقبال المطوف عدنان مختار ورئيس مجموعة الخدمة الميدانية غسان أبو سبعة ومسؤولو لجنة الاستقبال بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، حيث قدمت لهم الورود والهدايا التذكارية للحجاج بمناسبة وصولهم .

ورحب رئيس لجنة الاستقبال بالمؤسسة عدنان مختار بالحجاج القادمين ، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يَمنّ عليهم بأداء هذه الفريضة وأن ينعموا بوافر الصحة والعافية ، متمنيا لهم طيب الإقامة بين إخوانهم في هذه البلاد المباركة، مؤكدا أن المؤسسة وبمتابعة شخصية من رئيس مجلس إدارتها المطوف رامي بن صالح لبني، اتخذت جميع التدابير والاستعدادات اللازمة منذ وقت مبكر لتوفير خدماتها لحجاج الدول الأفريقية غير العربية بأفضل مستوى، إنفاذا للتوجيهات ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، بتذليل جميع السبل التي من شأنها توفير الراحة لضيوف الرحمن ليؤدوا شعائر حجهم في سهولة ويسر وأمان، مشيرا إلى أن المؤسسة قد عقدت لهذا الغرض العديد من الاجتماعات المتواصلة مع رؤساء مكاتب شؤون الحجاج لدراسة الآلية التي يتم بموجبها تقديم الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام .

