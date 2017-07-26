حسابات الطائف بين خدمة الطائف وغياب المظلة الرسمية

تشكل السوشال ميديا داعما حقيقيا لنجاح أي فعالية أو مهرجانات وذلك لسرعة انتقال الخبر وسهولة التوثيق وتحظى محافظة الطائف بعدد كبير من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسم الطائف ويبلغ عددها أكثر من 100 حساب فهل تلك الحسابات ساهمت في دعم فعاليات الطائف من برامج ومهرجانات وغيرها وهل أظهرت المبادرات التي يحظى الطائف بالعديد منها وهل تحتاج مثل هذه الحسابات لمظلة رسمية في ظل إساءة بعض الحسابات للطائف طرحنا الموضوع لعدد من الإعلاميين وعدد من أصحاب الحسابات إضافة لعدد ممن أطلقوا مبادرات على مستوى المحافظة توجهنا بالسؤال للإعلامي بصحيفة المدينة عبدالرحمن المنصوري والمنسق للجنة الإعلامية لسوق عكاظ فذكر انه لاشك أن أي حساب له رسالة ، وإذا وعى صاحبه رسالة الإعلام وأيقض داخله الحس المجتمعي. سيكون حسابه مميز وله مبادراته.

وحسابات الطائف هناك منها مايشار إليه بالبنان ، لأنه متميز عن غيره في المحتوى الذي يقدمه من منطلق مسؤليته الإعلامية وإدارته المهنية وقد يكون ( حساب اخبار الطائف ) مثال وايضا ( كلنا الطائف ). هذان مثالان وهناك غيرهما ، وهناك من طغى عليه الربح المادي وبالتالي. فقد رسالته. المهنية ، أعتقد تحتاج بعض الحسابات لجهات رسمية حتى تؤدي رسالتها ، وعلى كل حساب يمثل الطائف أن يعي صاحبه مسؤليته ولا يتجاوز كونه حساب يمثل صاحبه وبالتالي ليس على الجهات الأخرى جعله. وسيلة إعلامية إلامن كان تحت مظلة رسمية مثل ( سناب الطائف ) الذي يمثل جههة رسمية وهنا عليه أن يكون. مخلص للطائف يقدم أثارها وإنجازاتها ومعالمها وأعلامها بعيدا عن الكسب المادي ، نحتاج أن نعي دورنا إعلاميا في نقل المبادرات التي تحتضنها الطائف لنبرز الطائف مجتمعيا. لا تجاريا.

أما عبدالرحمن الزايدي وهو أحد أصحاب المبادرات

أي نعم ساهمت وعززت في دعم فعاليات الطائف وبالأخص وبالاونه الاخيرة ساعدت على التسويق لمدينة الورد الطائف من خلال هذه الحسابات ..

أغلب حسابات الطايف على السوشل ميديا اصحابها من ابناء الطائف المخلصين والمحبين لمدينتهم فمن رأيي يحتاجون لمظلة رسمية تتباناهم .. أما الاعلامي والكاتب عمر مسفر الثبيتي فذكر بلا شك حسابات السوشل ميديا تساهم في تفعيل وترويج فعاليات ومهرجانات مدينة الطائف وذلك لما تمتلكه من قاعدة كبيرة للحسابات التي تحمل اسم الطائف وكما نعرف بأن السوشل ميديا في وقتنا الحالي يعتبر من السلطة الرابعة فتفاعل ابناء الطايف دايماً مبهر مع مهرجاناتهم وفعالياتهم ولا يستغرب منهم ذلك . حسابات الطائف دايماً تتميز بين الفينه والاخرى وذلك لنشر وتفعيلهم لهاشتاقات الفعاليات والمهرجانات والتي تؤكد بأن ابناء الطايف قادرون على دعمهم ومساندتهم لكل ماهو جديد في الطايف . كما أن تواجدهم مهم في الفعاليات والمهرجانات وذلك لكسبهم لشريحة كبيرة من اهالي الطايف الذين يتابعون الجسابات التي تحمل اسم الطايف نأمل من إمارة منطقة مكة المكرمة احتواء هذه الحسابات التي تقوم بعملها الايجابي في الفعاليات والمهرجانات ودعمهم وعمل دورات لهم يكون في صالح المجتمع الطائفي خاصة والمكي عامة .

كما توجهنا بالسؤال لتركي القوزي صاحب موقع دليلك في الطائف

“اكيد ساهمت في دعم الفعاليات بالطائف وغيرها من المبادرات وتاريخ الطائف والعديد من مميزات الطائف والاحداث

الطائف تحتاج لمركز اعلامي رسمي من المحافظة والتعاون المباشر مع الحسابات بسوشل ميديا المميزه والتي تقدم مادة مفيدة وتحترم متابعينها وما تقدمه ”

وهذي المظلة ستساهم في حفظ حقوقهم وايصال المعلومات بدقة وتنظيم مما يساعد على نشر البرامج الفعاليات بشكل اوسع ومعلومات صحيحة مما يعم بالفائدة ويضمن ثقة المتابعين للحسابات تحت هذه المظلة مع أخذ في عين الاعتبار المبالغ الماليه التي تتقاضهاها الحسابات نظير جهدها وعمالها او التكريم والشكر لهم

وهذا يساعد اصحاب الفعاليات والبرامج للتعاون مع جهه رسمية وحسابات موثوقة في نشر وتغطية فعالياتهم .