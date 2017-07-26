 انطلاق معرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات مهرجان الورد والفاكهة تسعة ذو القعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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انطلاق معرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات مهرجان الورد والفاكهة تسعة ذو القعدة

انطلاق معرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات مهرجان الورد والفاكهة تسعة ذو القعدة
المناطق - تهاني الجهني
يترقب أهالي منطقة تبوك انطلاق معرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات مهرجان الورد والفاكهة بنسخته الخامسة يوم الثلاثاء الموافق تسعة ذو القعدة الذي يأتي بمشاركة ست وأربعين فنان وفنانة من مختلف مناطق المملكة.
ويشمل المعرض شارع الفن وهو  يعتبر أول شارع فن تعرض عليه الأعمال والرسم المباشر والرقمي والجداريات الخاصة بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان وجدارية للأطفال لتعلم الرسم وتحليلها في هذا الفن وجدارية خاصة بالمهرجان ولوحة المحبه والسلامة والذي تعد أطول لوحة في العالم للتواصل مع الشعوب.
واشار عبدالعظيم الضامن من ملتقى المحبة والسلام والذي نال وسام سفير السلام من منظمة السلام والصداقة الدولية ومقرها الدنمارك أن لوحة المحبة والسلام انطلقت في عام ٢٠٠٥ م من محافظة القطيف لتطوف مدن المملكة ومنها لدول الخليج العربي وعواصم العالم  وقال “الضامن” كنا نهدف من رسم اللوحة الجماعية لنبذ الأنا المتضخمة في نفوس الفنانين وتكون نحن جميعنا نرسم ونساهم في نشر ثقافة المحبة والسلام .
ومن جهة اخرى أكد منظم المهرجان عبدالله الزهراني أن اللجنة تحرص على دعم  الطاقات الشابة والمواهب الابداعية من الجنسين عبر إتاحة فرصة المشاركة في المهرجان والذي من شأنه إبراز أعمالهم الفنية.

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