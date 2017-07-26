 مواطنون يزيلون تعدياتهم على أراضي شمال أملج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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مواطنون يزيلون تعدياتهم على أراضي شمال أملج

مواطنون يزيلون تعدياتهم على أراضي شمال أملج
أشرفت لجنة التعديات بمركزالحره الشماليه على عملية إزالة أحداثات وتعديات على الاراضي الحكومية وهي عباره عن غرف من زنك  وبرك ماء وشبوك وبناء من  بلوك  بتعاون  المواطنين الذين استأجروا شيول وقاموا بالازالة من تلقاء انفسهم تفادياً للعقوبات والغرامات المنصوص عليها نظاما وسوف تراعي اللجنة تعاونهم بتطبيق الحد الادنى من الغرامة.
وأوضحت لجنة التعديات بمركزالحرة الشمالية بأنها تطبق الانظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكومية، كما تعمل بشكل دؤوب ومتواصل على مكافحة مثل هذه الاعتداءات بالمراقبة والمتابعة ، وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظاميه.
وأهابت اللجنه بكافه المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركة التنمية وتسبب الفوضى وتعيق التخطيط العمراني الحديث بالابلاغ الفوري عن أي تعدي.

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