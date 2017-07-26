ألتقى رئيس هيئة الهلال الأحمر وأشاد بدورها الإنساني.. أمير القصيم: المملكة منارة للعمل الإنساني يسترشد بها العالم

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بالجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر السعودي في خدمة الوطن والمواطن في شتى أنحاء المملكة ، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين ومباشرة الحوادث والإنقاذ ، إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشاريع التطوعية والأعمال الإنسانية في مختلف المناطق ، مثمناً دورها في توفير الإسعافات العاجلة والضرورية للحالات الطارئة ، مشيداً بدور المسعفين من الشباب السعودي وما يتمتعون به من خبرة وتعامل إنساني مميز ، مما ساهم بفضل الله في إنقاذ العديد من الأرواح وتخفيف آلام الكثيرين من المصابين ، متمنياً لكافة العاملين في الهيئة التوفيق في أداء مهمتهم الإنسانية النبيلة . ونوه أمير القصيم بالدور الكبير الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ ، لعمل الهيئة الإنساني من دعم ومساندة من خلال تسخير جميع الإمكانات التي تحقق نجاح هذا العمل الإنساني ودعمه بالوسائل الحديثة التي تقدم المساعدة لمحتاجيها ، لافتاً إلى أن الأعمال الإنسانية بالمملكة تحظى بدعم القيادة الرشيدة ، لتواصل رسالتها الجليلة في ترسيخ العمل الإنساني ، مؤكداً أن المملكة تتبوأ مكانة مرموقة في العمل الخيري والإنساني بين دول العالم وتمثل منارة يسترشد بها الساعون الى التميز في هذا المجال. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم الذي يزور المنطقة حالياً ، يرافقه مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالقصيم إبراهيم بن عبدالرحمن الحصان .

