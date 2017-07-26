8 جمعيات خيرية تناقش استثمار اراضيها بمحافظة الخبر

عقدت 8 جمعيات خيرية اجتماعاً لمناقشة دراسة جدوى الاستثمار في أراضيها بمخططات العزيزية بمحافظة الخبر والبالغة 17000 متر مربع بمكتب جمعية ترابط الرئيسي. حيث شهد الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين مناقشة عدة اقتراحات لاستثمار هذه المساحات بما يعود على هذه الجمعيات بأعلى عائد استثماري ممكن.

شارك في الاجتماع مندوب مفوض عن كل من جمعية ترابط , جمعية السكر والغدد الصماء , جمعية البركة , جمعية قافلة الخير , جمعية وئام , جمعية بناء , جمعية العمل التطوعي , وجمعية ود.

في البداية قام مدير المكتب الاستشاري بتقديم عرض متكامل للمشاريع والبدائل المقترحة ذات العائد الاستثماري مع ابراز الايجابيات والسلبيات لكل بديل , تبعها مناقشة المشاركين والخروج بعدة توصيات من أهمها تشكيل لجنة مصغرة من 4 جمعيات ذات خبرة لدراسة المشاريع الطبية والتعليمية والاستثمارية ومعرفة شروط تراخيصها مع الجهات الحكومية على أن تقدم اللجنة الرباعية توصياتها خلال أسبوع . كما تم اقتراح تقسيم استثمار اراضي هذه الجمعيات الى مرحلتين , مرحلة أ ومرحلة ب .

ومن أبرز المقترحات إمكانية تأجير الموقع بالكامل على أحد المستثمرين الذي يرغب في استثمارها لمدة محدودة لإقامة فعاليات شتوية وذلك لحين تحديد المشاريع الاستثمارية الدائمة على هذه الأراضي على أن يتم دراسة الجدوى لبقاء المستثمر من عدمه بعد نهاية عقده وذلك من خلال اجتماع لكافة مسئولي الجمعيات وبعد موافقة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات المشاركة .

على ذلك فإن هذا الاستثمار المشترك سيقوم بخدمة اهداف الجمعيات المالكة للأراضي ويحقق لهم اعلى عائد ممكن ، بما يعود بالنفع عليها من ناحية زيادة موارد الدخل وتقديم الخدمات لمستفيديها .