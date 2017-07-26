عمل حائل يدعو مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بيانات أرقام الحسابات البنكية “آيبان” للمستفيدين

وجه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الدعوة لمستفيدي الضمان الاجتماعي تحديث بيانات أرقام الحسابات البنكية “آيبان” للمستفيدين لضمان صرف معاشات الضمان الاجتماعي.

وأصدر مدير مكتب الضمان الاجتماعي بحائل الأستاذ خالد بن سعد العامر توجيهه لتبليغ المستفيدين والمستفيدات الذين لم يسجلوا أرقام الحسابات البنكية، سرعة تسجيلها وتحديثها والتأكد من صحتها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في موعد أقصاه الأول من شهر صفر المقبل، تفادياً لإيقاف المعاش بشكل نهائي.

وأشار العامر إلى أن الوزارة أبلغت مستفيدي الضمان عبر رسائل نصية توضح آلية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية ما يسهل عملية تسجيل الآيبان.