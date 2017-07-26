الجيش اليمني يسيطر على معسكر خالد بن الوليد في المخا بالكامل

سيطر الجيش الوطني والمقاومة على معسكر خالد بن الوليد شرق المخا بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن .

وقالت مصادر ميدانية ان الجيش الوطني وبإسناد طيران التحالف دخل معسكر خالد بن الوليد بمفرق المخا من البوابة الغربية وو إلى مقر القيادة والمنصة بعد معارك عنيفة بالأيام الماضية .

وكان قيادي في الجيش الوطني قد أكد ان السيطرة على المعسكر الاستراتيجي تعني قطع إمدادات الميليشيات في تعز وسيليه معسكر أبو موسى الأشعري التابع لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، مشيرا الى ان استعادة هذه المعسكرات ستساعد الجيش على تسريع تحرير مدينة الحديدة ومينائها من الجانب الجنوبي، وأكد أن «الجيش الوطني يعد للقضاء على الميليشيات بشكل نهائي في جبهة الساحل الغربي خلال الأيام القليلة المقبلة».

فيما بارك الرئيس اليمني انتصارات الجيش في تعز وسيطرته الكاملة على معسكر خالد بن الوليد. وقال ” عجلة التغيير لن تعود للخلف وبشائر النصر الأكبر تلوح في الأفق على الميليشيا الانقلابية”