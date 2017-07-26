أمير القصيم: لجنة إصلاح ذات البين نبراس لكل عمل خيري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بديوان الأمارة المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين فضيلة الشيخ إبراهيم الحسني رئيس المحكمة العامة في بريدة والأعضاء المنظمين لعضوية اللجنة مؤخراً اللواء صقر المطيري وضيف الله الصالحي والدكتور إبراهيم الضبيب وعضو اللجنة المدير التنفيذي راشد الشلاش ومساعد المدير التنفيذي سالم العمري بعد ذلك رحب سمو أمير منطقة القصيم بهم راجياً بأن تكون الإضافة حافزاً لمزيد من الجهود و مباركا للأعضاء المنضمين الجدد في لجنة إصلاح ذات البين سائلاً المولى عز وجل بأن يبارك لهم في وقتهم وجهدهم المبذول , داعياً سموه بأن يكون دورهم مضاعف في البذل والعمل مع زملائهم أعضاء اللجنة , مبيناً بأن اللجنة نبراساً لكل عمل وجهد مبذول في كل مكان لتكون ذات مخرجات إيجابية لصالح ماتقوم به من أعمال خيرية وماينتج عنها من الآثار التي تخدم المجتمع عبر الجهود الخيرة , داعياً سموه بأن يكون العمل باللجنة بلا تكلف ومع جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين , مقدماً شكره للقائمين على هذا العمل المبارك من أبناء الوطن لتحقيق تلك الأهداف النبيلة والتي نستلهمها من الشريعة الإسلامية السمحة في الإصلاح بين الناس والسعي لما فيه خير ومصلحة .