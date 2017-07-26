أمانة حائل والمجلس البلدي يدشنا حملة نظافة تهدف لتعزيز بيئة حائل

دشنت أمانة حائل وبمشاركة المجلس البلدي بالمنطقة في مبنی بلدية الشمال برعاية صاحب السمو الملكى الامير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.. حملة نظافة تحت شعار (نتعاون من أجل عروس الشمال) لازاله المخلفات وأنقاض البناء نتيجة المخيمات العشوائية في بيئة المنطقة بمشاركة معدات البلديات الفرعية بالمدينة وبعض بلديات المحافظات ..وأقيم حفل بحضور امين منطقة حائل م. ابراهيم سعيد ابو راس ووكيل الامين لشؤون الخدمات م. ابراهيم العتيق

ورئيس المجلس البلدي بالنيابة بشير العنزي واعضاء المجلس البلدي ومسؤلي الامانة …

وأكد م. ابو رأس أن الحملة تهدف الى نشر الوعى البيئى لدى أفراد المجتمع مشيدا بمبادرات وجهود المجلس البلدي بالمنطقة بشراكته مع دور واختصاصات الامانة لخدمة المجتمع مما يهدف الى تنمية الوعى بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة فى كافة أنحاء المنطقة بالاضافة للعديد من المبادرات الخلاقة الهادفة لحماية البيئة ورفع مستوى الوعى البيئى نظراً لما نتج عن إزالة المخيمات العشوائية داخل النطاق العمراني لمدينة حائل من مخلفات وانقاض كبيرة جداً شوهت الأمكنة ودمرت البيئة وجعلت منها غير صالحة للمنتزه وحرمت الاهالي الاستمتاع بهذه المنتزهات البرية الطبيعة

مثنيا علی دعم و توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل باهمية المحافظة على البيئة

كما شكر المجلس البلدي لامانة المنطقة ممثلا في رئيسة بالنيابة بشير العنزي دعم أمين منطقة حائل وكافة المختصين على التعاون المثمر من قبل الامانة وتوفير المعدات اللازمة لهذه الحملة ، مشيرا ان البداية ستكون شمال حائل كمرحلة أولى ومن ثم الانتقال لمواقع اخرى باذن الله …مثمنا اهتمام منسق الفريق عضو المجلس البلدي الاستاذ حمود الهمزاني وجميع أعضاء الفريق على الجهود المبذوله لهذه الحملة النبيلة لبيئة المنطقة ..

هذا وكان المجلس البلدي لامانة منطقة حائل ومن باب واجباته لخدمة المنطقة وايمانا باهمية العمل التعاوني وتظافر الجهود لانجاح العمل شكل في اجتماعه الأسبق فريق عمل بشأن ايجاد الحلول المناسبة لازالة هذه المخلفات والعمل والتنسيق مع الامانة بهذا الخصوص … وقام اعضاء الفريق بحينها بجولة ميدانية على مواقع تلك المخلفات بمرافقة المختصين ببلدية الشمال لمعرفة حجم هذه المخلفات وتقدير الاحتياجات اللازمة لذلك مجتمعا بهذا الأمر مع امين منطقة حائل والذي رحب بهذه المبادرة والعمل وطلب بترقيه الحمله من نطاق مخلفات المخيمات الی حمله تشمل نطاق المدينه كاملاً ووعد بتوفير كافة الامكانيات وفوراً وجه المختصين بعمل خطة عمل لهذه الحملة