أمين منطقة حائل .. اللائحة المالية للمجالس البلدية ستدعم خطط التنمية

رفع امين منطقة حائل م. ابراهيم بن سعيد ابو رأس خالص الشكر وعظيم الامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله على الدعم والاهتمام في صدور واقرار اللائحة المالية للمجالس البلدية التي سيكون لها دورا رئيساً في مهام المجالس البلدية في الوطن، حيث تعطي دور فعال وملموس في تحسين أداء المجالس البلدية لمهماتها المنوطة بها، وتحقق تعزيز التكامل لمنظومة العمل البلدي.

وأكد ان صدور اللائحة الجديدة للمجالس يؤكد على أن القيادة الرشيدة وفقها الله وباهتمام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ لا يألون جهدا في دعم آليات وخطط مسيرة المجالس البلدية والرقي فيها نحو الواقع المأمول الذي ينعكس بمشيئة الله على الخدمات التي يتوقعها المواطنون وتحرص على تنفيذها البلديات في كافة مناطق المملكة.

كما وجه شكره لسمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الذي لا يألو جهداً في متابعة وتوجيه ودعم القطاع البلدي بالمنطقة