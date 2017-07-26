 سمو أمير جازان يلتقي قائد قوة جازان الجديد اللواء القحطاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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سمو أمير جازان يلتقي قائد قوة جازان الجديد اللواء القحطاني

سمو أمير جازان يلتقي قائد قوة جازان الجديد اللواء القحطاني
المناطق _ أمل بهكلي
 التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم قائد قوة جازان اللواء الركن محمد بن عبدالله القحطاني وذلك بمناسبة تعيينه مؤخرا قائداً للقوة.
ورحّب سمو أمير جازان ، في بداية الاستقبال ،  باللواء القحطاني ، متمنيًا له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة جازان ولكافة زملائه منسوبي القوة .
ونوه سمو أمير جازان بجهود القوات المسلحة بالمنطقة وما تحظى به من اهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.
وعبر الأمير محمد بن ناصر ، عن خالص تقديره لرجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية والأمنية ، وأهمية الأعمال المناطة بقوة جازان في حماية أمن الوطن والحد الجنوبي ، والذي يتطلب مضاعفة الجهود من قبل كافة الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن .
من جهته عبر اللواء القحطاني  عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة ، وما استمع إليه من توجيهات , سائلاً الله عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن .
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية سلطان بن احمد السديري.

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