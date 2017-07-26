 “الخطوط السعودية” تقدم خصماً (10%) على منتجات برنامج “عطلات السعودية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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“الخطوط السعودية” تقدم خصماً (10%) على منتجات برنامج “عطلات السعودية”

“الخطوط السعودية” تقدم خصماً (10%) على منتجات برنامج “عطلات السعودية”
المناطق _واس

تقيم الخطوط السعودية يوم غد ثاني حملاتها الترويجية للتعريف بخدمات ومنتجات برنامج “عطلات السعودية” وذلك في معرضها المزعم إقامته في بانوراما مول بالرياض.
وتستعرض “السعودية” لزوار المعرض المتنقل الخدمات المقدمة عبر البرنامج الجديد “عطلات السعودية”، الذي تم تدشينه في معرض دبي للطيران هذا العام، عبر المنشورات وشاشات المعرض والعروض المرئية، كما سيتم دعوة الزائرين والمتسوقين إلى التسجيل عبر موقع “عطلات السعودية” الإلكتروني والحصول على خصم خاص بنسبة (10%) على أي من باقات “عطلات السعودية”.
ويُعد برنامج “عطلات السعودية” أحد البرامج الجديدة التي تساعد الضيوف على التخطيط لرحلاتهم والحصول على العديد من المزايا، وتم إطلاق منصة إلكترونية متقدمة للبرنامج تساعد الضيوف على التخطيط الأمثل لحجز العطلات الخاصة بهم وبأسعار تنافسية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بعطلات السعودية (holidaysbysaudia.com).

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