 ضبط “5” مخالفات تأنيث خلال حملة تفتيشية في احد المجمعات بشمال العاصمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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ضبط “5” مخالفات تأنيث خلال حملة تفتيشية في احد المجمعات بشمال العاصمة

ضبط “5” مخالفات تأنيث خلال حملة تفتيشية في احد المجمعات بشمال العاصمة
المناطق _ الرياض

نفذ مفتشو مكتب عمل الرياض حملة تفتيشية على أحد الأسواق شمال الرياض استهدفت محلات المستلزمات النسائية  للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وتطبيق ضوابط عمل المرأة في هذا المجال.

وتم خلال هذه الجولة زيارة 40 محلاً أسفرت عن ضبط  5  محلات مخالفة لقرارت التأنيث تمثلت في تشغيل عاملين من الذكور على المهن المقصورة على السعوديات.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي ان هذه الحملة تأتي امتداداً لحملات سابقة ومتواصله وسيتبعها حملات اخرى على كافة القطاعات والانشطة تهدف الى القضاء على كل المخالفات.

وشدد السيالي على أهمية التزام اصحاب المنشآت  بتطبيق الاشتراطات الخاصة بعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتوفير البيئة المكانية الآمنة والملائمة التي تمكن المرأة العاملة من أداء مهامها الوظيفية بكل خصوصية واحترافية .

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