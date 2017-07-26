 الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي أبناء وأفراد أسرة المعلم الحازمي في وفاة والدهم المعلم المتوفي بتركيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي أبناء وأفراد أسرة المعلم الحازمي في وفاة والدهم المعلم المتوفي بتركيا

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي أبناء وأفراد أسرة المعلم الحازمي في وفاة والدهم المعلم المتوفي بتركيا
المناطق _ أمل بهكلي
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، اليوم  تعازيه ومواساته لأبناء وأفراد أسرة المعلم الفقيد سعود بن حسن علي الحازمي – رحمه الله –  والذي توفي مؤخراً بشمال تركيا إثر سقوطه بإحدى المرتفعات.

وعبر سموه عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ،   سائلاً  الله تعالى أن يتغمده برحمته وغفرانه ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر ذوي الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على مشاركته لهم مصابهم ، سائلين الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة ، وأن لا يريه مكروهاً في عزيز لديه.

  حضر العزاء محافظ ضمد عوضه بن سعيد الأحمري، ومدير عام شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ووكيل محافظة ضمد أ.محمود بن إبراهيم سفياني وعدد من المسؤولين والمشايخ .

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