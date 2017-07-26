روسيا تنفي تزويد “طالبان” في أفغانستان بالأسلحة

نفت روسيا اليوم الأربعاء، تزويد حركة طالبان في أفغانستان بأي عتاد حربي، مؤكدة أن «الأسلحة السوفيتية القديمة» جرى نقلها إلى الدولة من أوروبا الشرقية.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، الأنباء التي تتحدث عن تزويد روسيا حركة طالبان الافغانية بالأسلحة والعتاد بأنها «غير صحيحة»، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي نقل في بداية العقد الحالي كميات كبيرة من الأسلحة السوفيتية الصنع من أوروبا الشرقية إلى أفغانستان.

وذكر البيان أن الاتصالات القائمة بين موسكو وطالبان تهدف فقط إلى ضمان أمن المواطنين الروس العاملين في أفغانستان وإقناع الحركة بالانضمام إلى عملية المصالحة الوطنية.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أن حركة طالبان استخدمت أسلحة روسية الصنع في هجماتها ضد المراكز الأمنية في أفغانستان.