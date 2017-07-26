‏غرفة الباحة تنظم محاضرة بعنوان ” دليل إدارة الأداء الوظيفي “

نظمت الغرفة التجارية بمنطقة الباحة محاضرة بعنوان ” دليل إدارة الأداء الوظيفي ” ‏قدمها المحاضر شراز صالح الغامدي بمقر الغرفة التجارية بالباحة وبحضور عدد كبير من ممثلي الإدارات الحكومية والمحافظات ورجال وسيدات الأعمال

وبدأت الدورة بكلمة ترحيبيه من رئيس مجلس ادارة أعضاء الغرفه التجاريه صالح علي ال محفوظ رحب من خلالها بالحضور مبينا ان الغرفه تسعى في تقديم الندوات والمحاضرات لتحسين الجوده لدى موظفي القطاع الخاص والحكومي ويعد هذا البرنامج ضمن عدة برامج منوعة تهدف لخدمة المنطقة .

عقب ذلك بدأ شراز الغامدي بشرح مفصل عن تقييم الأداء الوظيفي موضحا ان الأداء الوظيفي يقوم بعملية منهجية ودورية لتقدير الأداء الوظيفي للموظف الفردي والإنتاجية فيما يتعلق ببعض المعايير الموضوعة مسبقا والأهداف التنظيمية.

وذكر يجب أن تكون الجوانب الأخرى عن الافراد العاملين في الحسبان أيضا، مثل سلوك المواطنة التنظيمية، والإنجازات والقدرة على تحسين مناطق القوة ووتقوية مناطق الضعف في المستقبل .

وأشار ان هناك ثلاث طرق رئيسية لبيانات تحليل الأداء : الإنتاجية الموضوعية، الأفراد، والتقييم الحكمي. كما تستخدم عمليات التقييم بإصدار الأحكام الأكثر شيوعا مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من أساليب التقييم.

كما يجرى تحليل الأداء سنويا (تقييم دورة طويلة)؛ ومع ذلك، فإن العديد من الجهات تتجه نحو دورات أقصر (كل ستة أشهر، كل ثلاثة أشهر)، وبعضها تم الانتقال الى دورة قصيرة (أسبوعيا، كل أسبوعين) لتحليل الأداء ، يمكن أن تكون بمثابة “توفير التغذية الراجعة للموظفين، وتقديم المشورة وتطوير الموظفين، وايصال ومناقشة تعويض الحالة المهمة، أو القرارات التأديبة .

وفي نهاية الدوره قام رئيس الغرفه التجاريه بتسليم الشهادات للمشاركين وبحضور أمين عام الغرفه الاستاذ عبدالرحمن شرف الزهراني .

الجدير ذكره ان الدورة ستقام على يومين الْيَوْمَ الاول بمقر الغرفه التجارية بمنطقة الباحة وغدا الخميس في مقر فرغ الغرفه التجارية ببلجرشي