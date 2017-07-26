 لإدخال السرور لهن..مسنات الرياض يزرن محافظة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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لإدخال السرور لهن..مسنات الرياض يزرن محافظة عسير

لإدخال السرور لهن..مسنات الرياض يزرن محافظة عسير
المناطق _ الرياض

نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض رحلة سياحية لمدينة ابها لعدد من الأمهات نزيلات الدار تمتد لـ11 يوماً .

وتأتي هذه الرحلة ضمن البرامج والانشطة الصيفية للدار التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ، والتي تهدف الى إدخال الفرحة والسرور في نفوس المسنات وتعريفهن بالمناطق السياحية في بلادنا ودمجهن مع المجتمع ومنحهن شعوراً ايجابيا بأن الجميع معهن وفي خدمتهن، اذ تم اصطحاب 9 من النزيلات المدركات واللائقات صحياً يرافقهن فريق من اخصائيات الدار والمراقبات الاجتماعيات.

وتتضمن الرحلة جولة على المتنزهات البريه كمتنزهي السوده والسحاب وزياره المتاحف والاسواق الشعبيه والمهرجانات المقامة هذه الايام ، وتم اختيار منتجع خاص على جبال السودة مقراً لإقامتهن طيلة ايام الرحلة .

وقد عبرت الامهات المسنات عن سعادتهن الغامرة

بالرحلة وأكدن انهن تعرفن على أماكن سياحية تاريخيه ، وقدمن شكرهن لادارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات ، متمنين تكرار مثل هذه الرحلات لما فيها من ايجابيات عدة ترفيهية وتثقيفيه .

يذكر ان فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يدعم مثل هذه البرامج والأنشطة الموجهة للفئات المشمولة بالرعاية ويسخّر لها كل الإمكانات لما لها من فوائد جمة اجتماعيا ونفسيا وصحيا .

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