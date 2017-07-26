 البطولة العربية تكشف لجماهير النصر مستوى فريقها ومدربها الهابط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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البطولة العربية تكشف لجماهير النصر مستوى فريقها ومدربها الهابط

المناطق _ الإسكندرية

تلقى الفريق النصراوي خسارة كبيرة أمام الفتح الرباطي المغربي بأربعة أهداف نظيفة في لقاء الفريقين على ستاد السلام بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في البطولة العربية للأندية .

و سجل الفريق المغربي أهدافه عبر هاتريك محمد فوزير ( د 11 ، د 29 ضربة جزاء ، د32 ضربة جزاء ) و إبراهيم البحراوي في الشوط الثاني د60 ، ليبقى النصر على نقطة يتيمة ويصل الفتح المغربي إلى النقطة الرابعة متصدراً المجموعة في انتظار اللقاء الآخر بين الزمالك المصري والعهد اللبناني .

و يعتبر الفريق النصراوي شبه مودع للبطولة ، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة و أفضل ثاني بين الثلاث مجموعات.

وجماهير النصر تلقي بأصابع اتهامها  للإدارة النصراوية التي احضرت مدرب دون الطموحات.

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