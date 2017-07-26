البطولة العربية تكشف لجماهير النصر مستوى فريقها ومدربها الهابط

تلقى الفريق النصراوي خسارة كبيرة أمام الفتح الرباطي المغربي بأربعة أهداف نظيفة في لقاء الفريقين على ستاد السلام بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في البطولة العربية للأندية .

و سجل الفريق المغربي أهدافه عبر هاتريك محمد فوزير ( د 11 ، د 29 ضربة جزاء ، د32 ضربة جزاء ) و إبراهيم البحراوي في الشوط الثاني د60 ، ليبقى النصر على نقطة يتيمة ويصل الفتح المغربي إلى النقطة الرابعة متصدراً المجموعة في انتظار اللقاء الآخر بين الزمالك المصري والعهد اللبناني .

و يعتبر الفريق النصراوي شبه مودع للبطولة ، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة و أفضل ثاني بين الثلاث مجموعات.

وجماهير النصر تلقي بأصابع اتهامها للإدارة النصراوية التي احضرت مدرب دون الطموحات.