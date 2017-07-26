 نائب أمير جازان يلتقي عدداً من مشائخ القبائل والأعيان ويؤكد على دورهم الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير جازان يلتقي عدداً من مشائخ القبائل والأعيان ويؤكد على دورهم الاجتماعي

نائب أمير جازان يلتقي عدداً من مشائخ القبائل والأعيان ويؤكد على دورهم الاجتماعي
المناطق _ أمل بهكلي
  أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، على دور المشايخ والأعيان في المساهمة بخدمة المجتمع والجهات الحكومية ، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة أمس عدداً من مشائخ القبائل ، يتقدمهم شيخ شمل النجوع والخلاوية الشيخ إبراهيم بن حسن الذروي.
وثمن سموه خلال الاستقبال جهود المشايخ والعرفاء والأعيان في المجتمع وتعاونهم مساهمتهم في حفظ الأمن ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
من جانبهم ، قدم المشايخ ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – ، على ما يقدمانه من دعم واهتمام في سبيل راحة المواطن وتقدم الوطن ، داعين الله عزوجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمن .

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