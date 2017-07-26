نائب أمير جازان يلتقي عدداً من مشائخ القبائل والأعيان ويؤكد على دورهم الاجتماعي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، على دور المشايخ والأعيان في المساهمة بخدمة المجتمع والجهات الحكومية ، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة أمس عدداً من مشائخ القبائل ، يتقدمهم شيخ شمل النجوع والخلاوية الشيخ إبراهيم بن حسن الذروي.

وثمن سموه خلال الاستقبال جهود المشايخ والعرفاء والأعيان في المجتمع وتعاونهم مساهمتهم في حفظ الأمن ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

من جانبهم ، قدم المشايخ ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – ، على ما يقدمانه من دعم واهتمام في سبيل راحة المواطن وتقدم الوطن ، داعين الله عزوجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمن .