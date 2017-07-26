وحدات التدريب التقني بمنطقة جازان تستقبل طلبات المواطنين والمواطنات في برنامج ” اُتقن 2″ في مرحلته الثانية

تواصل وحدات التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات من المواطنين والمواطنات في برنامج التدريب المجتمعي ” اُتقن 2 ” في مرحلته الثانية , الذي يعدّ أحد برامج المسئولية الاجتماعية للمؤسسة, عبر البوابة الإلكترونية “ https://ctc.tvtc.gov.sa ” .

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان أن البرامج المتاح التسجيل فيها هي تسعة برامج بكليات التقنية وفروعها والمعاهد الصناعية الثانوية بمدينة بالمنطقة ومحافظاتها والتي تشمل ” برنامج مبادئ صيانة الأجهزه الالكترونية , ومبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية , و مبادئ صيانة السيارات , ومبادئ التصميم بالفوتوشوب والاليستريتور , و مبادئ المونتاج وتحرير الفيديو , و مبادئ صيانة الحاسب الآلي المحمول , ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية , و مبادئ صيانة اجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني , و مبادئ التصوير الفوتوغرافي ” , بينما البرامج النسائية المتاحة التسجيل فيها هي أربعة برامج بكلية التقنية للبنات غرب مستشفى ابو عريش العام وشملت ” برنامج مبادئ صيانة اجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني , ومبادئ التصميم بالفوتوشوب والاليستريتور , ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر, ومبادئ التصوير الفوتوغرافي , و مبادئ المونتاج وتحرير الفيديو ” , مبيناً أن البرامج التدريبية تهدف إلى تدريب وتأهيل أفراد المجتمع من خلال إكسابهم المهارات المهنية الأساسية في عدد من البرامج التدريبية المعتمدة التي تساعدهم في حياتهم اليومية والمستقبلية، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة وتحديد حجم المشكلة التقنية والمهنية .

ودعا المهندس رضوان جميع شرائح المجتمع للتسجيل في البرامج والاستفادة من المهارات والمعارف المقدمة ( للمتدرب / للمتدربة ) وفق أعلى المعايير لضمان جودة التدريب , علماً ان رسوم البرنامج 200 ريال , ويحق لأي شخص الالتحاق بأكثر من برنامج تدريبي.