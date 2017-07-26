 وحدات التدريب التقني بمنطقة جازان تستقبل طلبات المواطنين والمواطنات في برنامج ” اُتقن 2″ في مرحلته الثانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وحدات التدريب التقني بمنطقة جازان تستقبل طلبات المواطنين والمواطنات في برنامج ” اُتقن 2″ في مرحلته الثانية نائب أمير جازان يلتقي عدداً من مشائخ القبائل والأعيان ويؤكد على دورهم الاجتماعي البطولة العربية تكشف لجماهير النصر مستوى فريقها ومدربها الهابط لإدخال السرور لهن..مسنات الرياض يزرن محافظة عسير ‏غرفة الباحة تنظم محاضرة بعنوان ” دليل إدارة الأداء الوظيفي “ روسيا تنفي تزويد “طالبان” في أفغانستان بالأسلحة الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي أبناء وأفراد أسرة المعلم الحازمي في وفاة والدهم المعلم المتوفي بتركيا ضبط “5” مخالفات تأنيث خلال حملة تفتيشية في احد المجمعات بشمال العاصمة أمير القصيم : يرعى توقيع اتفاقية شراكة بين شركة السلوم والغيث لتسويق التمور ومجلس شباب المنطقة “الخطوط السعودية” تقدم خصماً (10%) على منتجات برنامج “عطلات السعودية” سمو أمير جازان يلتقي قائد قوة جازان الجديد اللواء القحطاني أمين منطقة حائل .. اللائحة المالية للمجالس البلدية ستدعم خطط التنمية

وحدات التدريب التقني بمنطقة جازان تستقبل طلبات المواطنين والمواطنات في برنامج ” اُتقن 2″ في مرحلته الثانية

وحدات التدريب التقني بمنطقة جازان تستقبل طلبات المواطنين والمواطنات في برنامج ” اُتقن 2″ في مرحلته الثانية
المناطق _ جازان
تواصل وحدات التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات من المواطنين والمواطنات في برنامج التدريب المجتمعي ” اُتقن 2 ” في مرحلته الثانية , الذي يعدّ أحد برامج المسئولية الاجتماعية للمؤسسة, عبر البوابة الإلكترونية “https://ctc.tvtc.gov.sa ” .
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان أن البرامج المتاح التسجيل فيها هي تسعة برامج بكليات التقنية وفروعها والمعاهد الصناعية الثانوية بمدينة بالمنطقة ومحافظاتها والتي تشمل ” برنامج  مبادئ صيانة الأجهزه الالكترونية , ومبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية , و مبادئ صيانة السيارات , ومبادئ التصميم بالفوتوشوب والاليستريتور , و مبادئ المونتاج وتحرير الفيديو , و مبادئ صيانة الحاسب الآلي المحمول , ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية , و مبادئ صيانة اجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني , و مبادئ التصوير الفوتوغرافي ” , بينما  البرامج النسائية المتاحة التسجيل فيها هي أربعة برامج بكلية التقنية للبنات غرب مستشفى ابو عريش العام  وشملت ” برنامج مبادئ صيانة اجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني , ومبادئ التصميم بالفوتوشوب والاليستريتور , ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر, ومبادئ التصوير الفوتوغرافي , و مبادئ المونتاج  وتحرير الفيديو ” , مبيناً أن البرامج التدريبية تهدف إلى تدريب وتأهيل أفراد المجتمع من خلال إكسابهم المهارات المهنية الأساسية في عدد من البرامج التدريبية المعتمدة التي تساعدهم في حياتهم اليومية والمستقبلية، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة وتحديد حجم المشكلة التقنية والمهنية .
ودعا المهندس رضوان جميع  شرائح المجتمع للتسجيل في البرامج والاستفادة من المهارات والمعارف المقدمة ( للمتدرب / للمتدربة ) وفق أعلى المعايير لضمان جودة التدريب , علماً ان رسوم البرنامج  200 ريال , ويحق لأي شخص الالتحاق بأكثر من برنامج تدريبي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>