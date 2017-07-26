جولة تفقدية لأمين عسير والمجلس البلدي

قام أمين منطقة عسير صالح بن عبد الله القاضي ورئيس المجلس البلدي بالمنطقة محمد بن سعيد آل بريق صباح “اليوم” بزيارة ميدانية على المشاريع المتعثرة بحضور وكلاء الأمين وأعضاء المجلس البلدي.

وبدأت الجولة بزيارة لجسر لبنان الواقع شرق الاتصالات استمع خلالها المجلس البلدي لشرح موجز عن ما تقوم به الأمانة في المشروع والأفكار التي تعدها للموقع منها تزيينه واستثماره .

عقب ذلك وقف المجلس على مشروع ربط الطريق النافذ من الحزام إلى مستشفي عسير ، قدم فيه وكيل الأمين للمشاريع احمد ناصر شرحاً عن المشروع والخطط والدراسات وعرض الأسباب التي أخرت اكتمال المشروع، كما اطلع أعضاء المجلس على مشروع كوبري الكهرباء وسير العمل فيه ومراحله ، إضافة إلى متابعة مشروع تصريف حي الموظفين ، أشادوا فيه بالعمل الذي تقوم به الشركة والانجاز الملحوظ .

وفي موقع أخر تابع أعضاء المجلس البلدي مشروع ” الطيارة ” والذي كشف فيه الأمين صالح القاضي أن المشروع موقف بسبب عدم وجود اعتمادات مالية والذي سبق طرحه للاستثمار عدة مرات ولم يتقدم له أحد ، مبيناً أن المشروع يحتاج إلى شركة متخصص في تشغيل مثل هذا المشروع الكبير .

ثم التقى أمين عسير وأعضاء المجلس بعدد من المواطنين بمخطط ٩٠٩ واستمعوا إلى بعض المطالب منها سفلتت بعض الشوارع وفتحها وكذلك الإنارة والأرصفة والتي أكد فيها أمين منطقة عسير بأنه لا يوجد اعتمادات مالية ، مشيراً إلى أن المخطط سيكون من ضمن الأولويات القادمة ، كما تم الاطلاع على العمل الجاري بملعب الأمانة الواقع بالمشهد وما سيقدمه من خدمة لشباب المنطقة والتي سيتم التعاون فيها مع نادي أبها الرياضي للاستفادة منه .

وفي ختام الجولة شكر أمين منطقة عسير القاضي رئيس وأعضاء المجلس البلدي على اهتمامهم ومتابعتهم لمشاريع الأمانة والذي يعتبر صوت المواطنين الذي يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات القيادة .