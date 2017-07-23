 بيان رسمي حول القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية الرياضية خلال الفترة المقبلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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بيان رسمي حول القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية الرياضية خلال الفترة المقبلة

بيان رسمي حول القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية الرياضية خلال الفترة المقبلة
المناطق _ متابعات

أصدرت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا إعلاميًّا- قبل قليل- حول القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البيان أن هناك مراجعات حول القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية بما يتوافق مع التخصيص، وأكد أن تسجيل اللاعبين سيكون في ضوء لائحة لجنة الاحتراف دون النظر إلى القواعد التنظيمية بمديونيات الأندية.

هذا ويُنتظر أن يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بإصدار بيان توضيحي لقضايا الأندية وآليات السماح لها بالتسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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