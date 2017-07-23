جموع المصلين يودعون رئيس هيئة الخبراء

شيّعت جموع المصلين في مركز الخبراء بمنطقة القصيم عقب صلاة العشاء أمس بجامع العجلان ، رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخبراء الشيخ فهد بن إبراهيم الخضير “رحمه الله” ، الذي وجد متوفياً في ظروف غامضة في منزله.

وتلقى والده وأشقائه وأبنائه التعازي بعد أن روي جثمانه الثرى في مقبرة الخبراء ، وفي تفاصيل الحادثة وجد الشيخ متوفياً داخل غرفة في منزله وتم احراقها ، حيث تدخل الدفاع المدني لإخراجه ، ونقله للمستشفى ، تم تولت الشرطة الحادثة ولا زالت تواصل بحثها لفك غموض القضية.