 جموع المصلين يودعون رئيس هيئة الخبراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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جموع المصلين يودعون رئيس هيئة الخبراء

المناطق _ الخبراء

شيّعت جموع المصلين في مركز الخبراء بمنطقة القصيم عقب صلاة العشاء أمس بجامع العجلان ، رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخبراء الشيخ فهد بن إبراهيم الخضير “رحمه الله” ، الذي وجد متوفياً في ظروف غامضة في منزله.

وتلقى والده وأشقائه وأبنائه التعازي بعد أن روي جثمانه الثرى في مقبرة الخبراء ، وفي تفاصيل الحادثة وجد الشيخ متوفياً داخل غرفة في منزله وتم احراقها ، حيث تدخل الدفاع المدني لإخراجه ، ونقله للمستشفى ، تم تولت الشرطة الحادثة ولا زالت تواصل بحثها لفك غموض القضية.

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