 أمانة عسير تعالج أكثر من 4200 بلاغ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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أمانة عسير تعالج أكثر من 4200 بلاغ

أمانة عسير تعالج أكثر من 4200 بلاغ
المناطق _عسير

أوضح مدير عام الطوارئ والكوارث بأمانة منطقة عسير إبراهيم بن أحمد العسكري أن إدارة الطوارئ في الأمانة تلقت أكثر من 4200 بلاغ ، وأشار إلى أن هناك أكثر من 26 إدارة تتعامل إدارة الطوارئ بخصوص هذه البلاغات .

وألمح إلى أن الأمانة أطلقت تطبيقاً إلكترونياً تم تدشينه من لدن صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير في شعبان الماضي ، وأثبت نجاحه خاصة في سرعة تعامل المراقبين مع معالجة البلاغات ، وتجدر الإشارة إلى أن البلاغات تصل إلى إدارة الطوارئ عبر الخط الساخن ” 940 ” وعبر النظام الالكتروني الخاص بالأمانة وعبر تطبيق طوارئ الأمانة في أجهزة الجوال على مدار الساعة وعلى صفحات الأمانة على وسائل التواصل الاجتماعي ، في حين كان توزيع البلاغات على النحو التالي :

صيانة المرافق 94 بلاغ ، إدارة الحفر 73 بلاغ ، الصيانة العامة 33 بلاغ ، النظافة 777 بلاغ ، الإنارة 1013 ، بلاغ فرع خدمات الأمانة بالشعف 40 بلاغ فرع مدينة سلطان 522 بلاغ ، إدارة الرش 379بلاغ ، إدارة الرقابة الشاملة المسائية 565 بلاغ ، الرقابة الشاملة الصباحية 171 بلاغ ، متابعة الشركات للمشاريع 57 بلاغ ، إدارة التعديات 17 فرع السودة 66 ، بلاغ إدارة الطوارئ والكوارث 52 بلاغ ، الرقابة الفنية 42 بلاغ ، فرع طبب 26 بلاغ ، التجهيز والمقابر 4 بلاغات ، إدارة الحدائق 71 بلاغ ، صحة البيئة 86 بلاغ ، الشرشورة 22بلاغ ، إدارة خدمات مباني الأمانة 4 بلاغات ، إدارة المعدات 13بلاغ ، فرع مربه 4 بلاغات ، إدارة الورش بلاغ واحد ، إدارة العمليات المشتركة 3 بلاغات وغيرها .

و أوضح العسكري أن الأمانة تعمل جاهدة على التعامل مع البلاغات أول بأول وتسعى جاهدة في تطوير هذه الخدمة بشكل دائم .

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