 سياحة الباحة تنظم ورشة في الحجوزات الالكترونية للمنشآت الفندقية والشقق المفروشة بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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سياحة الباحة تنظم ورشة في الحجوزات الالكترونية للمنشآت الفندقية والشقق المفروشة بالمنطقة

سياحة الباحة تنظم ورشة في الحجوزات الالكترونية للمنشآت الفندقية والشقق المفروشة بالمنطقة
المناطق _ الباحة
استهدفت ورشة العمل “الاستفادة من مواقع الحجز الإلكتروني في تسويق الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات” التي اقامها فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة  كافة المستثمرين في الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات في المنطقة.
وتضمنت الورشة عروض تم تقديمها من مشغلي مواقع الحجوزات الإلكترونية ولقاءات ثنائية بين ممثلي شركات المواقع الإلكترونية للحجز وممثلي منشآت قطاع الايواء بالمنطقة حيث تم تعريف القائمين على إدارة وتشغيل وتسويق تلك المنشآت بأفضل الوسائل والطرق لتسويق خدماتها ومنتجاتها، والتعرف على فوائد الحجز الإلكتروني وكيفية اختيارها والتعامل معها.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التي تقام في جميع مناطق المملكة في إطار جهود الهيئة لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات عن أسعار ومواقع وخدمات الفنادق والشقق، وكذلك مساعدة تلك المنشآت على الاستفادة من الخدمات التي توفرها لها مواقع الحجز الإلكترونية في تسويق خدماتها مما يساهم في تطويرها.
واوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة  زاهر بن محمد الشهري إن الهدف من الورشة تعزيز التعاون مع قطاع الإيواء لزيادة الطلب على خدمات الفنادق والشقق والمنتجعات من خلال تمكين المسافرين من الوصول الى وجهاتهم وخدماتها، وتعريف القائمين على إدارة وتشغيل وتسويق منشآت الإيواء بأفضل الوسائل والطرق لتسويق خدماتها ومنتجاتها، وتعريف القائمين على إدارة وتشغيل وتسويق منشآت الإيواء بفوائد الحجز الإلكتروني وكيفية اختيارها والتعامل معها، إضافة إلى تعزيز الاتصال بين منشآت الإيواء ومواقع الحجز الإلكتروني، وتنمية قدرات مواقع الحجز الإلكتروني المحلية.
مؤكدا  بأنه تمت دعوة 5 شركات كبرى تهتم بأنشطة الحجوزات، ومنها شركة بوكنج دوت كوم وشركة اجازتي وشركة غرفتي وشركة المسافر وباب الحجز الكتروني وشركة يلا السعودية كما تم دعوة كافة المنشآت المرخصة بجميع مستوياتها في المنطقة للمشاركة في الورشة والالتقاء مع الشركات في المواقع الالكترونية للاطلاع على آخر المستجدات في كيفية استخدام التقنية الحديثة لتسويق الخدمات مما يسهل عملية الترويج للمنتجات وسهولة الوصول اليها. كما شكر ” الشهري ” إدارة العلاقات التسويقية بالهيئة والزملاء بالفرع على جهودهم في التنظيم والترتيب لهذه الورشة.

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