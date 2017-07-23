سمو أمير جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب

اكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مكانة الشهداء ودورهم في المساهمة في حماية حدود الوطن ، مبينا أهمية العناية بذويهم وأسرهم منوها بما تقدمه حكومة خادم الحرمين من حرص وعناية ودعم متواصل لهم ، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبة بديوان الإمارة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان امس ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لذوي شهداء الواجب “واجب” سعود بن محمد العويس ، يرافقه المدير التنفيذي للجمعية إبراهيم بن سعود البرغش ، الذين قدموا للسلام على سموه ، والتعريف بالجمعية للوقوف على احتياجات ذوي شهداء الواجب بمنطقة جازان ، والاستنارة بتوجيهات سموه لكيفية مساعدتهم والرفع من معنوياتهم.

ورحب سمو أمير منطقة جازان برئيس الجمعية وأعضاء الجمعية خلال زيارتهم للمنطقة للوقوف على حاجة ذوي الشهداء ، مؤكدا أهمية العمل الذي تقوم به جمعية “واجب” لخدمة ذوي الشهداء في تنفيذ برامج وخدمات ذات جودة عالية لهم ، بالتعاون مع الشركاء في المجتمع تركز على الجوانب التعليمية والصحية والتدريبية والتأهيلية المساهمة في تحسين ظروفهم الحياتية لتعزيز دورهم المميز في المجتمع ، وفي تفقد أحوال ذوي الشهداء والتواصل معهم لتحقيق الهدف المنشود ، متمنياً لهم التوفيق في عملهم الإنساني الجليل ، وما سيقدمونه لخدمة ذوي شهداء الواجب بالمنطقة.

بدوره ، قدم رئيس الجمعية سعود العويس شكره وتقديره لسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان على حسن استقباله لهم ، وحرص سموه والاطلاع على الجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة المجتمع عبر رعاية ذوي الشهداء بجازان .

وأوضح العويس أن الزيارة لمنطقة جازان تهدف إلى الترتيب والتنسيق لإنشاء فرع للجمعية بالمنطقة تعنى بذوي الشهداء و التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لحصر ذوي الشهداء ، والعمل على تقديم الخدمات التي تقوم بها الجمعية في تقديم الرعاية والدعم المعنوي والاجتماعي والتعليمي والنفسي لذوي الشهداء ، مشيراً إلى أن هذه الجمعية هي جمعية سعودية رائدة في تعزيز قيم التكافل وتمكين التكامل في المجتمع لذوي الشهداء ، مؤكداً أن توجيهات سموه النيرة ستكون نبراساً لهم في مجال عملهم الإنساني لخدمة ذوي شهداء الواجب من منطقة جازان .