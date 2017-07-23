 سمو أمير جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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سمو أمير جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب

سمو أمير جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب
المناطق _ أمل بهكلي
اكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مكانة الشهداء ودورهم في المساهمة في حماية حدود الوطن ، مبينا أهمية العناية بذويهم وأسرهم منوها بما تقدمه حكومة خادم الحرمين من حرص وعناية ودعم متواصل لهم ، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبة بديوان الإمارة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان امس ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لذوي شهداء الواجب “واجب” سعود بن محمد العويس ، يرافقه المدير التنفيذي للجمعية إبراهيم بن سعود البرغش ، الذين قدموا للسلام على سموه ، والتعريف بالجمعية للوقوف على احتياجات ذوي شهداء الواجب بمنطقة جازان ، والاستنارة بتوجيهات سموه لكيفية مساعدتهم والرفع من معنوياتهم.
ورحب سمو أمير منطقة جازان برئيس الجمعية وأعضاء الجمعية خلال زيارتهم للمنطقة للوقوف على حاجة ذوي الشهداء ، مؤكدا أهمية العمل الذي تقوم به جمعية “واجب” لخدمة ذوي الشهداء في تنفيذ برامج وخدمات ذات جودة عالية لهم ، بالتعاون مع الشركاء في المجتمع تركز على الجوانب التعليمية والصحية والتدريبية والتأهيلية المساهمة في تحسين ظروفهم الحياتية لتعزيز دورهم المميز في المجتمع ، وفي تفقد أحوال ذوي الشهداء والتواصل معهم لتحقيق الهدف المنشود ، متمنياً لهم التوفيق في عملهم الإنساني الجليل ، وما سيقدمونه لخدمة ذوي شهداء الواجب بالمنطقة.
بدوره ، قدم رئيس الجمعية سعود العويس شكره وتقديره لسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان على حسن استقباله لهم ، وحرص سموه والاطلاع على الجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة المجتمع عبر رعاية ذوي الشهداء بجازان .
وأوضح العويس أن الزيارة لمنطقة جازان  تهدف إلى الترتيب والتنسيق لإنشاء فرع للجمعية بالمنطقة تعنى بذوي الشهداء و التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لحصر ذوي الشهداء ، والعمل على تقديم الخدمات التي تقوم بها الجمعية في تقديم الرعاية والدعم المعنوي والاجتماعي والتعليمي والنفسي لذوي الشهداء ، مشيراً إلى أن هذه الجمعية هي جمعية سعودية رائدة في تعزيز قيم التكافل وتمكين التكامل في المجتمع لذوي الشهداء ، مؤكداً أن توجيهات سموه النيرة ستكون نبراساً لهم في مجال عملهم الإنساني لخدمة ذوي شهداء الواجب من منطقة جازان .

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