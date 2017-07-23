جمعية ” كنف ” تسلم 500 بطاقة تأمين صحي للمستفيدين

وفي بداية اللقاء تم الترحيب بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة والداعمين والشركات المساهمة والاعلاميين وبعد ذلك تم عرض انجازات جمعية كنف للعام الحالي 2017 والعام السابق 2016 وبعد الانتهاء من عرض التقرير تفضل رئيس مجلس الاستاذ محمد الفراج الإدارة مع مسئول المسؤولية الاجتماعية بشركة سابك الأستاذ عبدالله القصيبي بتسليم بطاقات التأمين الصحي لبعض المستفيدين وتقدم نائب رئيس جمعية كنف الاستاذ ناصر السبيعي ومسؤول برنامج المواطنة بشركة أرامكو السعودية الأستاذ خالد العازمي والتي ساهمت الشركة بكفالة 500 مستفيد من الجمعية بتسليم بطاقات التأمين الصحي لبعض المستفيدين وتوزيع الهدايا الخاصة للأيتام كما تفضل الاستاذ سعود المدعج ومدير إدارة الاتصال والمسئولية الاجتماعية الاستاذ مفلح الشمري بشركة سبكيم والتي ساهمت الشركة بكفالة 300 مستفيد من الجمعية بتسليم بطاقات التأمين الصحية لبعض المستفيدين

وتحدث ” لصحيفة المناطق ” الاستاذ محمد الفراج رئيس مجلس إدارة جمعية كنف الخيرية اليوم من اسعد الايام باللقاء مع ابنائنا الايتام وبالنسبة لي ما اعتبرهم أيتام لأنه بكنف هذا الوطن من اهل الخير بكل مكان ولله الحمد تم تسليمهم البطاقات الخاصة للتأمين الصحي ولله الحمد اليوم جمعية كنف وصلت بمنح 6000 بطاقة وهذا نعتبره انجازا للجميع وليس لمجلس إدارة كنف

كما تحدث الاستاذ ناصر السبيعي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية كنف الخيرية نحن سعداء كأ عضاء مجلس ادارة بتواجدنا اليوم في هذا اللقاء الجميل لتوزيع بطاقات التامين الصحي لبعض الايتام والارامل ونسعد كذلك بمشاركة الجميع معنا بدعم الجمعية التي تكفل بعلاج المستفيدين وكل ما يتعلق خدمات المستفيدين منها ونرجو من الله ان يجعل هذا العمل لصالح كل متبرع لهذه الجمعية

وأوضح عضو مجلس الإدارة الاستاذ سعود المدعج أن جمعية كنف جمعية متخصصة فريدة في المملكة العربية السعودية ولنا الفخر بهذه الجمعية وبالدور التي تقوم فيه وبالفترة القصيرة التي استطاعت أن تغطي 6000 مستفيد .