 جمعية ” كنف ” تسلم 500 بطاقة تأمين صحي للمستفيدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 3 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 26 يوليو 2017 ميلاديا

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جمعية ” كنف ” تسلم 500 بطاقة تأمين صحي للمستفيدين

جمعية ” كنف ” تسلم 500 بطاقة تأمين صحي للمستفيدين
المناطق _ منال الدوسري

بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن سعد الفراج ونائبه الأستاذ ناصر بن سلطان السبيعي وعضو مجلس الادارة الاستاذ سعود المدعج ومسئول قسم المسؤولية الاجتماعية بشركة أرامكو السعودية الأستاذ خالد الحازمي ومسئول قسم المسؤولية الاجتماعية بشركة سابك الأستاذ عبدالله القصيبي ومسئول قسم المسؤولية الاجتماعية بشركة سبكيم الاستاذ مفلح الشمري وأعضاء جمعية البر بالأحساء ومجموعة من إعلاميو الشرقية نظمت جمعية كنف الخيرية  مساء الاثنين الموافق 1438/1/11هـ بفندق النوفتيل بالدمام  لقاء تسليم بطاقات التأمين الصحي المجانية للمستفيدين من الارامل والايتام وعددها 500 بطاقة  وتعتبر جمعية كنف ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أول جمعية خيرية متخصصة بالمملكة في توفير التأمين الصحي للأيتام والأرامل 


وفي بداية اللقاء تم الترحيب بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة والداعمين والشركات المساهمة والاعلاميين وبعد ذلك تم عرض انجازات جمعية كنف للعام الحالي 2017 والعام السابق 2016  وبعد الانتهاء من عرض التقرير تفضل رئيس مجلس الاستاذ محمد الفراج الإدارة مع مسئول المسؤولية الاجتماعية بشركة سابك الأستاذ عبدالله القصيبي بتسليم بطاقات التأمين الصحي لبعض المستفيدين وتقدم نائب رئيس جمعية كنف الاستاذ ناصر السبيعي ومسؤول برنامج المواطنة بشركة أرامكو السعودية الأستاذ خالد العازمي والتي ساهمت الشركة بكفالة 500 مستفيد من الجمعية بتسليم بطاقات التأمين الصحي لبعض المستفيدين وتوزيع الهدايا الخاصة للأيتام كما تفضل الاستاذ سعود المدعج ومدير إدارة الاتصال والمسئولية الاجتماعية الاستاذ مفلح الشمري بشركة سبكيم والتي ساهمت الشركة بكفالة 300 مستفيد من الجمعية بتسليم بطاقات التأمين الصحية لبعض المستفيدين

وتحدث  ” لصحيفة المناطق ” الاستاذ محمد الفراج رئيس مجلس إدارة جمعية كنف الخيرية  اليوم من اسعد الايام باللقاء مع ابنائنا الايتام وبالنسبة لي ما اعتبرهم أيتام لأنه بكنف هذا الوطن من اهل الخير بكل مكان ولله الحمد تم تسليمهم البطاقات الخاصة للتأمين الصحي ولله الحمد اليوم جمعية كنف وصلت بمنح 6000 بطاقة وهذا نعتبره انجازا للجميع وليس لمجلس إدارة كنف

كما تحدث  الاستاذ ناصر السبيعي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية كنف الخيرية نحن سعداء كأ عضاء مجلس ادارة بتواجدنا اليوم في هذا اللقاء الجميل لتوزيع بطاقات التامين الصحي لبعض الايتام والارامل ونسعد كذلك بمشاركة الجميع معنا بدعم الجمعية التي تكفل بعلاج المستفيدين وكل ما يتعلق خدمات المستفيدين منها ونرجو من الله ان يجعل هذا العمل لصالح كل متبرع لهذه الجمعية

وأوضح  عضو مجلس الإدارة الاستاذ سعود المدعج أن جمعية كنف جمعية متخصصة فريدة في المملكة العربية السعودية ولنا الفخر بهذه الجمعية وبالدور التي تقوم فيه وبالفترة القصيرة التي استطاعت أن تغطي 6000 مستفيد .

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