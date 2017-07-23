أندية تعليم القصيم تستهدف “بناء الشخصية المتوازنة” للطالب والطالبة

عمدت الأندية الموسمية وأندية الأحياء في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم للبنين والبنات على تطبيق البرامج والمناشط التي تستهدف بناء الشخصية المتوازنة للطلاب والطالبات، وحمايتهم تربوياً وفكرياً، والعمل على تنمية القيم الفاضلة والانتماء الوطني في نفوس المستفيدين من برامجها المتنوعة.

فقد عمل 33 نادياً لهذا العام على استثمار أقصى الموارد والفرص المتاحة لدى المؤسسات التعليمية؛ لتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفيهية وسياحية جاذبة ومشوقة،تجمع بين الترفيه والمتعة والمعرفة، لأكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات.

كما أكدت تلك الأندية على تفعيل مشاركة سكان الحي ببرامج تنافسية وفعاليات مبتكرة أبرزت التفاعل الإيجابي بين المنزل والمنشأة التعليمية, وحققت دعم الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة، من خلال استقطاب المدربين والمدربات من عدة جهات، لتطوير مرتادي ومرتادات النادي ببرامج تدريبية مكثفة تناسب احتياجات مرتاديها.

كما حرصت أندية تعليم القصيم في مساريها الوظيفي والتقني على كل ما يعزز من قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المنتجة لوطنها ومجتمعها، تمثل ذلك في ورش ودورات صيانة وتطوير الأجهزة الإلكترونية وبرامج التصميم والتصوير ودورة حسن خطك ومهارات الطباعة وإنتاج أعمال حرفية وفنية، وساهمت –كذلك- بغرس قيم التطوع بإقامة برامج تطوعية بحواراتها ومحاضراتها ومسابقاتها، وبرامج تثقيف الطفل.

جدير ذكره أنه تم استحداث ستة أندية أحياء جديدة 4 للبنين و2 للبنات وهي نادي مدرسة الحي بثانوية الخليج بجنوب بريدة ,ونادي مدرسة الحي بثانوية الأمير عبد العزيز بن مساعد بالمليداء, ونادي مدرسة الحي بابتدائية حمزة بن حبيب بعيون الجواء, ونادي مدرسة الحي بثانوية النبهانية بالنبهانية,ونادي مدرسة الحي بالثانوية الثامنة ببريدة, ونادي مدرسة الحي بالابتدائية الأولى لتحفيظ القرآن بعيون الجواء,مما يعكس حرص إدارة تعليم القصيم على التوسع في أندية الأحياء لتغطي أكبر شريحة من المجتمع.

من جانب آخر، استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم فريق “سفراء العزم” من أبناء المرابطين وشهداء الواجب في الحد الجنوبي من طلاب تعليم سراة عبيدة بكل حفاوة وتقدير، وقام الفريق بزيارة عدد من ضمن برنامج الاستضافة المقدم والمعد لهذه الزيارة.