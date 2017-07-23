 أطباء وجراحي مركزي بريدة في متحف حمد بن ناصر للسيارات الكلاسيكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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أطباء وجراحي مركزي بريدة في متحف حمد بن ناصر للسيارات الكلاسيكية

أطباء وجراحي مركزي بريدة في متحف حمد بن ناصر للسيارات الكلاسيكية
المناطق -بريدة

قام عدد من أطباء وجراحي مستشفى بريدة المركزي بزيارة إلى متحف حمد بن ناصر للسيارات الكلاسيكية في بريدة وقد تجولوا في أجنحة المتحف المتعددة  والذي يضم أكثر من 50 سيارة كلاسيكية ذات موديلات تعود للعشرينيات الميلادية واستمعوا الى شرح تفصيلي عن انواعها وموديلاتها ودول صناعتها والتطور الذي شهدته في العقود الماضية من صاحب المتحف حمد بن ناصر الحربي كما التقط العديد من الأطباء والجراحين صورا داخل مقصورات السيارات الكلاسيكية.

الأطباء اعجبوا بمحتويات المتحف وبتنظيمه وأكدوا ان المتحف يعد نقطة جذب سياحي في مدينة بريدة مقدرين لصاحب المتحف ضيافته واطلاعهم على جوانب هامه في تطور السيارات في العقود الماضية.

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