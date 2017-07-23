بحضور مدير تعليم الطائف تكريم خاص لسفراء العزم

شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي عصر اليوم فعاليات الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم تكريما لسفراء العزم من أبناء المرابطين وشهداء الواجب من منطقة نجران وذلك بنادي الشفا الموسمي بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ فهاد الذويبي ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي وعدد من المشرفين وأولياء الأمور والطلاب . واشتمل الحفل على العديد من الكلمات الترحيبية والقصائد الشعرية ولون شعبي من أداء طلاب نادي الشفا الموسمي وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى . ونوه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي بجهود وزارة التعليم وتبنيها لمثل هذه البرامج الهادفة والتي تعنى بأبناء المرابطين وشهداء الواجب على الحد الجنوبي ومنها برنامج سفراء العزم . وقدم النفيعي شكره وتقديره لسفراء العزم الطلبة من أبناء المرابطين وشهداء الواجب من تعليم نجران على ما قاموا به دور فاعل خلال زيارتهم للطائف وبث مشاعرهم وتجاربهم وتبادلهم الآراء والأفكار مع أقرانهم الطلاب من خلال زياراتهم للأندية الموسمية وأندية الحي ، كما قدم شكره لإدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات على جهودهم المبذولة واستعداداتهم المبكرة لاستضافة سفراء العزم ومثمنا جهود اللجان العاملة في البرنامج بما يحقق الهدف المنشود وأسهم في إنجاح البرنامج . كما قدم شكره للنادي الموسمي بالشفا على استضافته حفل تكريم سفراء العزم . وفي ختام الحفل كرم النفيعي إدارة تعليم نجران وسفراء العزم والمشرف المرافق لهم واللجان العاملة. ثم التقطت الصور التذكارية. وعلى صعيد آخر أقامت إدارة نشاط الطالبات حفلاً تكريمياً لسفيرات العزم بنادي حي الثانوية الثالثة بحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة فوزية الحارثي وقائدات الأندية وبحضور الدكتورة نورة الغامدي من جامعة الأميرة نورة ، حيث اشتمل الحفل على العديد من العروض المتنوعة وتم في نهاية الحفل تكريم سفيرات العزم بالعديد من الهدايا التذكارية .