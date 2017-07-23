بتوجيهات سمو أمير منطقة حائل:افتتاح وحدة ضمانية نسائية بمحافظة الشملي غرب حائل

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة للضمان الاجتماعي افتتاح قسم نسوي للوحدة الضمانية الاجتماعية في محافظة الشملي بحائل 180 كلم غرب حائل.

وزفّ مدير عام فرع الوزارة بحائل فريح العياد، البشرى لأهالي المحافظة بعد زيارته التفقدية لسير العمل برفقة مدير الضمان الاجتماعي بحائل خالد العامر لعدد من المحافظات

مؤكداً على توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة لتلمس احتياجات المواطنين في مقار إقامتهم.

مقدما شكره بإسم أهالي المنطقة والمحافظة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص، مؤملاً أن يكون افتتاح الوحدة الضمانية مساهماً في خدمة أهالي المحافظة، وتخفيف مشقة الوصول للمكتب الرئيسي في حائل، معلناً انطلاقة أعمال الوحدة النسائية خلال الأسابيع القادمة بإذن الله