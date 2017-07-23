مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يؤكد رفضه المحاولات الإسرائيلية لفرض السيطرة على القدس المحتلة

اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ (98) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، برئاسة مدير دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زكريا الأغا.

وأكد المشاركون في المؤتمر رفضهم المحاولات الإسرائيلية لفرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الأقصى المبارك، ورفضهم كل الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع الحرم القدسي من الإغلاق أمام المصلين ومنع الآذان ووضع البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بهدف تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم عليه.

وشددوا على دعمهم للجهود الأردنية والفلسطينية والعربية التي من شأنها الحفاظ على واقعه القانوني والتاريخي، مطالبين المجتمع الدولي بالحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل 14 يوليو الجاري، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة.

ودعوا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وكذلك التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئين وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس، داعين هذه المجالس إلى تكثيف نشاطها وجهودها في منظمة اليونسكو والأمم المتحدة لدعم جهود المحافظة على مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وناشدوا منظمات اليونسكو والإليكسو والإيسيسكو توحيد الجهود للتصدي للمخططات الإسرائيلية لتهويد أسماء المواقع الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسجيلها كمواقع إسرائيلية.

وطلبوا من الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها تجاه موازنة وكالة “الأنروا”، معربين عن قلقهم إزاء العجز المالي الذي تعانيه الموازنة لهذا العام والبالغ 121 مليون دولار وما يمثله ذلك من خطر يهدد استمرار قيامها بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

ووجه المشاركون في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين تحية إعزاز إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ونضاله وتضحياته وصموده خاصة في التصدي للإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.