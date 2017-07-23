 هذا المشروب يساعدكم على خسارة الوزن.. سيفاجئكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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هذا المشروب يساعدكم على خسارة الوزن.. سيفاجئكم

هذا المشروب يساعدكم على خسارة الوزن.. سيفاجئكم
المناطق - وكالات

توصل باحثون من جامعة العلوم والتقنيات في كوانغ تونغ في الصين إلى أن شرب القهوة يومياً سيساعد على إنقاص الوزن.

وأجرى هؤلاء مجموعة تجارب تلقى خلالها عدد من الفئران جرعات مختلفة من الكافيين، ما سبب فقدانها الشهية وانخفاض وزنها.

وأكدت الدراسة أن الطاقة التي تنطلق من عملية الأيض تساعد الإنسان على التمتع بالنشاط والقيام بأعمال كثيرة، ما يسبب فقدانه عدداً أكبر من السعرات الحرارية. كذلك توصل الباحثون إلى أن عدد أكواب القهوة المطلوب تناولها للحد من الشهية يجب ألا يقل عن 3 يومياً.

وكان علماء من جامعة لوما ليندا الأميركية في ولاية كاليفورنيا كشفوا أن تناول وجبة فطور مشبِعة يحدُّ من الشعور بالجوع طوال النهار، الأمر الذي يساعد على فقدان الوزن.

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