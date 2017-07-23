اليوم صرف رواتب “الأسد” بعد انتظار 40 يوما .. و”السنبلة” قبل العيد بأيام

تبدأ البنوك في إيداع رواتب موظفي الدولة صباح اليوم الخميس بتقويم أم القرى، الموافق 27 / 7 / 2017هـ والخامس من برج الأسد، فيما تُصرف رواتب برج “السنبلة” في الخامس من ذي الحجة المقبل، قبل حلول عيد الأضحى المبارك بـ5 أيام.

ووفقًا للجدولة التي نشرتها مؤسسة النقد مؤخرًا، انتظر الموظفون والموظفات راتب الشهر الحالي لمدة 40 يومًا، وهي المدة الأطول التي تفصل بين راتبين للموظفين، صادفت أيام العيد والإجازة ومناسباتها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد سجَّلت مطالبات للجهات المعنية بإعادة النظر في مواعيد صرف الرواتب، وإعادتها للصرف بالتاريخ الهجري أو الميلادي؛ وذلك نظرًا لاختلاف مواعيد الصرف بالأبراج؛ إذ اضطرت مؤسسة النقد إلى تقديم صرف رواتب الشهر الماضي، لتزامُن موعده وفقا لآلية الأبراج مع إجازة العيد، قبل أن يصدر أمر ملكي بتقديم الصرف لتلبية حاجات المواطنين، ومساعدتهم لقضاء حوائجهم الخاصة بعيد الفطر المبارك.